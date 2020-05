¿WhatsApp dejó de funcionar en tu Android? Estas podrían ser las soluciones

Estos trucos pueden solucionar el problema siempre y cuando sean del teléfono.

Es normal que aplicaciones como WhatsApp lleguen a presentar problemas en su plataforma, es por eso que el usuario debe tener presente ciertos trucos que lo ayudarán a saber cuándo algo no está bien con su dispositivo móvil.

Si bien la plataforma de mensajería instantánea ha presentado diversos problemas a nivel global o en ciertas regiones del mundo, también sucede que la aplicación deja de funcionar en un teléfono, y es por eso importante conocer algunos de estos trucos para poder solucionar el problema si se llegara a presentar el caso.

Si de pronto el usuario nota que WhatsApp dejó de funcionar en su Android, lo mejor es no desesperarse ya que existen varias formas de solucionar el problema:

Lo primero es asegurar de que no sea un problema de plataforma

El usuario debe verificar si a otros les funciona con normalidad la aplicación, para de esa forma asegurarse de que se trata de un problema con el móvil. En este caso es recomendable recurrir a Downdetector, un sitio web que muestra si el servicio está inactivo o en qué lugares está fallando.

Verificar la conexión de Internet

Porque en caso de que no sea una caída general de la plataforma, probablemente el problema con el móvil. Lo primero es verificar el Wi-Fi, se puede apagar y encender para probarlo. En caso que se estén usando datos se hará lo mismo. Si los mensajes del WhatsApp no se envían se puede probar intentando entrar a un sitio web o probando otra red social para comprobar que realmente no sea un problema de red sino de la aplicación.

Reiniciar el teléfono

Aunque parezca algo muy básico, reiniciar el móvil podría resolver el problema, ya que un reinicio puede ser suficiente para solucionar cualquier inconveniente que presente el dispositivo.