WhatsApp: así es como se verá la opción para ver tus chats en varios dispositivos

La popular aplicación de mensajería pretende establecer unos cambios, entre los que destacan la disponibilidad en las tablets iPad y el uso de la misma sesión en varios dispositivos.

WhatsApp tiene varios planes de modificación para este 2020. La popular aplicación mundial de mensajería quiere recuperar el terreno que viene perdiendo contra Telegram. WhatsApp sigue siendo muy superior, sin embargo quiere corregir el pequeño desvío antes que sea demasiado tarde.

Uno de los grandes lanzamientos del programa para este año es la disponibilidad de su software en las tablets. Algunos ingenieros aseguran que se han tardado debido a la complejidad de Apple. Encontrar la compatibilidad con iPad ha sido complicado, pues el almacenamiento multidispositivo de iOS es la llave que no han encontrado.

A pesar de ello siguen trabajando, afirman que desde hace meses la apariencia de la interfaz está lista y solo restan los detalles mencionados. Paralelo a esto, otra de las novedades que trae WhatsApp es el uso de la app en varios dispositivos. La empresa no se quiere limitar a emular lo que ya hacen con la versión de escritorio, en los teléfonos.

Apariencia del multidispositivo en WhatsApp

El portal WABetaInfo tuvo acceso a la primera apariencia del aviso de WhatsApp, en modo multidispositivo. Se trata de un ícono que muestra que estás utilizando el programa en un celular y una PC, aparte del dispositivo que tienes en la mano. Llamó la atención de varios usuarios, no ver el símbolo de una tablet en la imagen. Pero eso no significa que no estén dentro del proyecto. Después de todo, el gran anuncio de WhatsApp es sumarse a la familia de las tabletas de Android e iOS.