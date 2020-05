WhatsApp: mejores aplicaciones para descargar stickers

WhatsApp nos permite compartir stickers con nuestros contactos y es por eso que aquí te dejamos unas app para bajarlos sin problemas-

WhatsApp puede ser de mucha utilidad por si solo, pues te deja mandar mensajes a todos los contactos que quieras sin ningún problema. Claro, siempre y cuando tengas una conexión a Internet.

Pero no a todos les gusta quedarse con las funciones básicas del juego y es por eso que se inventaron los stickers. Así que aquí te dejamos dos aplicaciones y una página en donde puedes descargar stickers para WhatsApp.

Memetflix

Una de las aplicaciones más completas con tantos stickers que no sabrás ni por donde empezar a añadirlos.

Puedes encontrar más de 230 stickers y añadirlos a tu biblioteca para que los uses con quien más gustes. Aunque cabe mencionar que por alguna razón te pide muchos permisos para poder funcionar. Así que si no eres de aquellas personas a las que les gusta dar permisos a las apps para que hagan de todo en tu teléfono, esta no es para ti.

Puedes descargarla aquí.

Sticker.fan

En esta pagina podrás encontrar una cantidad enorme de stickers acomodados por categorías. Desde stickers de Anime hasta stickers de celebridades, aquí encontrarás lo que estás buscando.

Además tiene un apartado de selección del editor y los que se han añadido más recientemente. Aunque no es una aplicación como tal, vale la pena darle una oportunidad.

Aquí tienes la web.

Nuevos Memes de Gatos 2020

Si, los gatos ya son parte importante en la vida de todos los internautas y se han ganado el corazón de la gente a base de memes. Es por eso que esta aplicación es tan necesaria para muchas personas en todo el mundo.

Aquí no solamente tendrás los memes de un solo gato, sino que podrás encontrar memes muy variados en donde los mishis son los protagonistas indiscutibles. Sin duda es algo que todos los amantes de los felinos caseros deben tener.

La puedes bajar aquí.