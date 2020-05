Universos paralelos: estas son las cinco teorías más reputadas que explican su existencia

El posible hallazgo que realizó un grupo de científicos de la NASA sobre la posibilidad de la existencia de un universo paralelo, justo al lado del nuestro, abrió la ventana de las viejas teorías que hablan de ellos.

La tapa del frasco se vuelve a abrir: ¿existen universos paralelos? Un grupo de científicos, encabezados por Peter Gorham, afirman tener elementos para decir que si. Una misión de investigadores fue hacia la Antártida para obtener datos sobre las ráfagas rápidas de radio (FRB). Persiguiendo dicho objetivo, se encontraron con partículas que sirven como prueba para asegurar que existe un universo paralelo. Dos importantes características de este hallazgo: se encuentra justo al lado del nuestro y las leyes de la física se aplican de manera contraria a lo que conocemos.

El posible hallazgo del grupo que lidera Peter Gorham generó múltiples opiniones en todo el planeta y revivió el debate. La existencia de universos paralelos sigue siendo un misterio, pero hay teorías que tienen sus bases científicas establecidas. Es por ello que desde FayerWayer te refrescamos las más populares y reconocidas por el mundo de la ciencia.

Teorías de universos paralelos

Big Bang

En su mayoría las teorías que afirman la existencia de universos paralelos parten de un hecho histórico de la creación de todo lo que conocemos: el Big Bang. El hecho creador de la existencia, aseguran los científicos, generó universos paralelos. Partiendo de dicha premisa, los expertos exponen distintas teorías sobre la existencia de otras realidades diferentes a la nuestra. Es por ello que este hecho se convierte en la primera teoría de la existencia de universos paralelos.

Teoría del científico Hugh Everett

Sin embargo quien propuso por primera vez la existencia de universos paralelos fue Hugh Everett. El científico estadounidense, basándose en el Big Bang, interpreta la existencia de un multiverso con la intención de comprender algunos aspectos de la mecánica cuántica.

Agujeros negros

Los agujeros negros vendrían siendo especies de portales hacia otros universos según explica la solución de Schwarzschild. Esta teoría fue secundada por el fallecido Stephen Hawking, quien reveló un informe postmorten publicado por su discípulo Thomas Hertog.

Informes de Hawking y Hertog

No obstante el informe de Hawking y Hertog, de los últimos en publicarse, no se basa solo en lo antes mencionado. Ambos científicos añadieron datos que intentan demostrar la existencia de universos paralelos. El estudio tiene su base científica en la teoría de las cuerdas de la física. En la investigación se habla de ondas gravitacionales que todavía no han sido vistas ni detectadas. Sin embargo, con los equipos de mediciones actuales se podrían llegar a captar. Estas ondas fueron generadas de una especie de eco que generó el Big Bang, dándole así paso a la creación de varios universos.