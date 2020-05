Twitter: Mark Zuckerberg cree que esta red social debería permitir las fake news como lo hace Facebook

En Twitter, Facebook, WhatsApp y todas las redes sociales, la desinformación es algo de todos los días. Las fake news se comparten a una velocidad increíble y luchar contra aquellos que buscan que la gente esté mal informada parece una tarea titánica.

Es por eso que Twitter sigue intentando luchar en contra de la desinformación dentro de su plataforma, lo cual parece no resonar con las creencias de Mark Zuckerberg, quien no ha dudado en criticar a esta red social por su manera de atacar a las fake news.

Es bien sabido que Facebook tiene unas cuantas políticas muy estrictas en donde no puedes escribir ni siquiera “Xbox One Control Negro” sin que te cataloguen como racista y te impidan publicar por tres días.

Por eso cuando Mark Zuckerberg crítica la censura que Twitter intenta llevar a cabo para erradicar las fake news, realmente nos parece muy hipócrita de su parte.

“Creo que tenemos una política diferente a Twitter en esto. Yo creo firmemente que Faceebook no debería ser el juez de la verdad de todo lo que la gente dice en línea. En general, las compañías privadas probablemente no deberían serlo, especialmente aquellas compañías con plataformas, no deberían estar en posición de hacer eso.”