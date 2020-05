TikTok: Google elimina malas calificaciones de la aplicación y aumentan sus estrellas

Las calificaciones de TikTok dentro de la Play Store se han visto afectadas de manera descomunal, es por eso que Google hizo algo al respecto.

Es obvio que TikTok no es del agrado de todas las personas, principalmente porque es algo nuevo que se ha hecho viral y que se puede ver hasta en la sopa y no todos “le entienden” y ese extraño rechazo a algo que no hace daño a nadie ha hecho que las calificaciones de esta aplicación.

YouTube vs TikTok

Ponerse de una lado de esta absurda guerra de plataformas de video es, básicamente, una pérdida de tiempo. Cada plataforma ofrece cosas distintas y están dirigidas a audiencias diferentes. Pero parece que hay gente que no entiende que el mercado de aplicaciones se enriquece con la competencia y comenzaron a calificar negativamente la aplicación en la Google Play Store.

Y parece que ahora, gracias a Google, la calificación de esta app ha subido un poco. Pues eliminó alrededor de 5 millones de calificaciones negativas de la tienda.

Tampoco es que callar las opiniones de los usuarios sea la respuesta correcta, pero si es cierto que muchas de las bajas calificaciones que se dan son solo por capricho y no por verdaderos problemas con la aplicación.

Actualmente, TikTok tiene una calificación de 1.6 estrellas de de 5 posibles, pero antes de que Google borrara aquellas calificaciones negativas, la aplicación tenia 1.2 estrellas solamente.

Al parecer estos reviews fueron eliminados porque las personas solamente descargaban la aplicación para poder calificarla y después la desinstalaban de inmediato. Lo cual podría demostrar que solamente la bajaron para afectar la calificación sin siquiera haberla usado.

No me malinterpreten, también me molesta ver videos de TikTok por todos lados y con una calidad terrible en todos los sentidos, pero eso no quiere decir que debemos comportarnos como niños y atacar algo solamente porque no nos gusta.

Sin duda es un caso de estudio interesante sobre el comportamiento del mercado y la respuesta del público ante los productos.