Tiger King podría convertirse en una serie protagonizada por Nicolas Cage

Variety afirma, según ellos de manera exclusiva, que el documental Tiger King podría transformarse en una serie de no ficción en el futuro cercano, la cual sería protagonizada por nada más ni nada menos que Nicolas Cage.

La producción estaría basada en el artículo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", escrito por Leif Reigstad para la revista estadounidense Texas Monthly, en donde se contarían los inicios de Joe Schreibvogel y cómo su personaje fue apoderándose de la persona detrás de esta máscara.

Esta serie sería escrita por Dan Lagana, quien estuviera detrás del falso documental American Vandal (sí, era todo falso, lamento romper tu corazón), quien además ejecutará el rol de showrunner.

La reimaginación de Tiger King constaría de ocho episodios, los cuales serían producidos por Imagine Television Studios y CBS Television Studios. Eso sí, cabe destacar que, como el anuncio fue recién realizado hoy por el medio antes mencionado, aún no se manejan fechas para la misma, y teniendo en cuenta el hiato que estamos viviendo gracias al Covid-19, es posible que tengamos que esperar bastante para saber algo más al respecto.