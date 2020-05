The Great, o cómo tomarse a la ligera al imperio ruso [FW Opinión]

Tranquilo, que esta reseña no tiene spoilers.

Érase una vez una figura femenina llamada Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, quien con el paso del tiempo sería conocida como Екатерина Алексеевна Рома́нова (o Catalina la Grande, para aquellos que no hablan ruso). Su introducción al mundo sería a través de su esposo Pedro III, emperador del imperio ruso, con quien se casó a través de un matrimonio arreglado que tenía como misión fortalecer la amistad entre Prusia (Alemania) y Rusia. Ella es la protagonista de la serie The Great, una producción que cuenta esta misma historia, pero de manera tremendamente distorsionada.

La producción, ideada por el guionista Tony McNamara (The Favourite), es protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult -en serio, tremendos actores-, y nos cuenta la historia de cómo fue que Catalina la Grande terminó siendo la emperatriz de Rusia en los años 1700, pero desde una perspectiva cómica y completamente ficticia, cuya base real se nota sólo en algunos detalles mínimos.

The Great no es tan "great"

Por supuesto, resulta evidente desde un primer momento que la serie es una ucronía, por lo que es bastante obvio encontrarnos con cosas que nunca ocurrieron o con situaciones bastante estúpidas sólo para hacer reír, sin embargo, sentí que esta comedia no es realmente para todo el mundo.

La premisa de la serie es que Catalina debe matar a su marido, vencer a la iglesia, diezmar a la milicia rusa y ganarse a la corte zarista del siglo XVIII, cosa que por supuesto terminó haciendo en la vida real para terminar convirtiéndose en la mejor gobernadora que tuvo el imperio ruso durante toda su historia.

Lo mismo ocurre en la serie -de cierta forma- pero con recursos bastante más ridículos, utilizando un humor bastante absurdo que, si bien divierte, a la larga me terminó cansando porque nada me hacía mucho sentido. Asumo que es porque no me agradan particularmente los dramas de época, pero algo no me terminaba de cuajar en toda esta fórmula, ya que terminé sin mucho que decir al respecto y viendo toda la serie con pocas ganas.

Es evidente que el público objetivo resulta ser aquellas personas que disfrutaron viendo The Favourite (escrita por el mismo McNamara), o que gustan de cintas similares a Pride and Prejudice and Zombies, ya que a la postre, resulta ser una comedia ligera que sirve bastante para ventilar la cabeza en épocas de encierro obligatorio.

Como dije más arriba, lo que sí rescato es la actuación de Elle Fanning, quien tuvo que enfrentarse a un papel bastante complicado, y aún así logró desarrollar un rol atractivo y muy bien logrado. Al verla en pantalla, realmente sentimos que estamos viendo a Catalina la Grande, especialmente porque todo parece siempre jugarle en contra en este contexto absurdo, pero aún así saca lo mejor de sí para lograr su objetivo principal y le creemos.

Lo mismo corre para Nicholas Hoult, quien logra ridiculizar de manera notable y muy creíble a Pedro III en esta sátira, construyendo a un imbécil de primer nivel, desconectado de la realidad que lo rodea hasta que las cosas se ponen feas.

Puedes revisar el teaser de The Great a continuación y esperar su estreno este 15 de mayo en Hulu.