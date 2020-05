Así va la tabla de goleadores reales y virtuales de la eLiga MX

View this post on Instagram

¿Quién será el #LíderGoleadorMX ⚽? #NicKiller se mantiene en la cima. Te presentamos el Top 🔝 del #Desafío 🎮 #eLIGAMX al cierre de la #Jornada10 ➡️ Nicolás Sosa ➡️ Eric Cantú ➡️ Carlos Gutiérrez ➡️ Luciano Acosta ➡️ Santiago Giménez ➡️ Fernando Beltrán