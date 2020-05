Star Wars: Disney despide a un colaborador por quejarse de Rise of Skywalker

Disney no parece perdonar ningún ataque a Star Wars, ni siquiera si es una simple opinión. Tanto es así esto que decidieron despedir a un escritor de Star Wars por haber dicho que Rise of Skywalker era mala.

En este tema seguramente vamos a encontrar divisiones de opiniones, pues algunos creerán que es cierto y otros que fue mejor así. ¿De qué estamos hablando? Del poco tiempo de pantalla en el que Rose Tico apareció en la última entrega de la saga.

Fue gracias al hecho de quejarse del poco tiempo que se le dio a este personaje, que Disney decidió despedir a Alex Kane, un escritor que estuvo tres años trabajando en el sitio web de Star Wars.

“Finalmente fui removido de la sección de contribuidores de Star Wars punto com porque… no me gustó una mala película. Escribí para ellos por casi tres años. Qué fastidio.”