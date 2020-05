Star Trek: famoso actor Richard Herd fallece a los 87 años

Lamentablemente, el actor Richard Herd acaba de perder la vida. Él fue famoso por sus roles en Star Trek y en la serie de Seinfeld.

Nos entristece informar que el famoso actor de Star Trek, Seinfeld y BioShock, Richard Herd, falleció a los 87 años a causa del cáncer.

Se le recordará por siempre

Sinceramente esta no es la mejor manera de pasar la semana laboral, pues Richard Herd perdio la batalla contra el cáncer en Los Angeles, California.

Su carrera no estuvo marcada por su participación en producciones legendarias, tales como la exitosa serie de TV “Seinfeld” y siendo parte de la popular saga de ciencia ficción Star Trek. En esta última dio vida al Klingon llamado L’Kor en Star Trek: The Next Generation. Mientras que pudimos ver su regreso a la franquicia como Owen Paris tanto en Star Trek: Voyagers y Star Trek: Renegades.

Por otro lado tenemos su participación en Seinfeld en donde dio vida a Mr. Willheim, un ejecutivo de los Yankees de Nueva York que se quedará en los recuerdos de todos los fanáticos de la serie.

Además de estas producciones, él tuvo una carrera muy importante en el cine y la televisión, logrando estar en más de 150 producciones a lo largo de toda su vida. Incluidos los videojuegos.

Los juegos más famosos en el que participó son sin duda BioShock Infinite y Fallout: New Vegas. En donde dio idea al Predicador Whitting en el primero y en el segundo fue la voz del Padre Elijah en el DLC llamada Dead Money. Aunque también prestó su voz al anciano Nene en el videojuego Blue Dragon.

Así que no solamente fue una importante figura en el entretenimiento audiovisual, sino que también lo fue en el interactivo, lo cual demuestra la gran versatilidad que Richard Herd tenía a la hora de actuar en cualquier papel.

Sin duda es una de las más tristes noticias que hemos tenido que dar este año y le deseamos lo mejor a sus familiares y amigos.