SpaceX y la NASA lo lograron: pusieron en órbita una nave tripulada, rumbo a a la ISS

Llegará mañana domingo a la Estación Espacial Internacional.

Hace casi una década que una nave tripulada no iba al espacio desde suelo estadounidense, pero SpaceX y la NASA lo lograron.

Para que esta hazaña fuera una realidad, la empresa privada propiedad de Elon Musk tuvo que invertir millones y millones en pruebas y desarrollo a través de los años.

Desde el Kennedy Space Center, el Falcon 9 despegó la cápsula hacia su destino, la Estación Espacial Internacional, o ISS por sus siglas en inglés.

Mañana domingo, cerca del mediodía horario del este, la tripulación del Dragon conformada por Robert Behnken y Douglas Hurley deberían estar llegando a destino.

La misión además tiene como misión certificar a SpaceX para tener viajes regulares a la Estación Espacial Internacional.

Elon Musk, CEO de la compañía declaró que cuando inició la compañía, si le hubieran preguntado que esto era posible, él habría respondido que por probabilidades, solo un 0,1% y que sentía como algo “surrealista”.

Cabe mencionar que es la primera misión tripulada espacial en la historia en ser comandada por privados.

El cohete Falcon 9 aterrizó en la plataforma-dron "Off Course I Still Love You" en medio del Atlántico, marcando otro hito:

La misión Demo-2 fue un éxito, un hito que, esperamos, sea el primero de muchos por venir en pos de la exploración espacial y la ciencia. Otros argumentan que misiones de este tipo, privadas, no son positivas ya que deberían estar en manos de los gobiernos.