SpaceX: ¿dónde y a qué hora ver el segundo intento del lanzamiento del Falcon 9?

Hoy es el gran día. La empresa privada SpaceX, en conjunto con la NASA pondrán en órbita una nave tripulada en camino hacia la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés).

Desde el Kennedy Space Center, el Falcon 9 despegará hacia su destino. Robert Behnken y Douglas Hurley son los héroes a bordo de esta misión.

La misión Demo-2 certificará a SpaceX para tener viajes regulares a la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas estarán un período de entre 6 a 16 semanas en la estación. La misión se intentó realizar el miércoles pasado, pero el clima jugó una mala pasada. Es la primera misión espacial tripulada en la historia en ser comandada por privados.

El lanzamiento como tal se llevará a cabo a las 3:22 p.m. (EDT). En México se llevará a cabo a las 2:22 p.m.

Live webcast of Crew Dragon’s test flight with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/qalF7oCJO6

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020