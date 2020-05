Sorry Robert: la tendencia de Twitter que puede dejarte maldito

Muchas personas han estado comentando Sorry Robert en Twitter gracias a un muñeco maldito que supuestamente te hará tener mala suerte si no lo tratas bien.

Sorry Robert es una frase que se está diciendo mucho en Twitter recientemente, y todo es gracias a la fotografía de un extraño muñeco de nombre Robert pero ¿de dónde se originó esto?

Supersticiones en Twitter

Tal vez muchos no lo conozcan pero hay un muñeco maldito muy especial que no solamente ha inspirado a una saga de películas de terror muy famosa. Sino que realmente hay registros de que este muñeco podría realmente estar maldito.

El muñeco se llama simplemente Robert y este tiene una historia muy extraña. Hace muchos años, una familia de Florida adquirió este muñeco alrededor del año 1904, cuando el abuelo de Robert Eugene Otto le dio este muñeco como un regalo. Pero con los años, el muñeco ha cambiado incontablemente de dueños hasta terminar en el East Martello Museum exhibido como un muñeco maldito.

La leyenda dice que este muñeco está maldito. Algunas personas dicen que era usado en rituales de vudú, mientras otros que creen que, a su muerte, el artista Robert Eugene Otto poseyó este muñeco.

Aunque el origen de esta maldición puede variar, hay algo que no lo hace: las consecuencias de no respetarlo. Pues si lo visitas y no lo saludas o simplemente lo ignoras como si no fuera nada, cosas sobrenaturales te pueden ocurrir.

Dentro de las consecuencias de tratarlo mal encontramos accidentes de autos, divorcios, pérdidas de empleo, fracturas de huesos y muchas otras cosas más. Además, muchas personas dicen que el muñeco se puede mover por las noches y que incluso este entiende perfectamente todo lo que ocurre a su alrededor.

Curiosamente, gracias a las leyendas anteriores, este muñeco inspiró la historia de la película Chucky, que precisamente nos muestra a un muñeco que se mueve solo y magia negra involucrada.

Actualmente, este muñeco se comenzó a hacer famoso en redes sociales gracias a que hay personas compartiendo su foto, lo que lleva a quienes la ven a pedirle perdón (escribir Sorry) para que este no les haga daño.