WhatsApp: en realidad no estás mandando un beso, 11 emojis que no significan lo que tú crees

Los emojis que muchas veces usamos tal vez tienen un significado totalmente distinto al que interpretamos.

Una de las ventajas que ofrecen WhatsApp, al momento de comunicarnos, es la posibilidad de enviar múltiples elementos que ayuden con la claridad del mensaje que deseamos enviar. Una de esas herramientas son los emojis.

A pesar de que muchos conocemos los emojis desde los tiempos de Messenger, lo cierto es que su significado lo desconocemos y adaptamos lo que creemos a cada emoji, antes conocido como emoticono.

Es por eso que a continuación, te sorprenderemos con el verdadero significado de varios emoji que usamos en WhatsApp:

1- ¿Es realmente un beso?

😙Muchas veces enviamos este emoji de forma cariñosa insinuando que estamos enviando un beso. Sin embargo, el significado real de esta carita es la de una persona que esta silbando.

2- ¿Llorando o sudando?

😥 Esta carita amarilla es confundida por la lágrima que se observa a su derecha, pero se trata es de una gota de sudor y el significado real de este emoji, es el de una frustración.

3- No está llorando, está durmiendo

😪 Este emoji no es el de una persona llorando. El verdadero significado es el de una persona durmiendo o cansado. La gota es una burbuja de moco muy popular en los anime.

4- Sonrisa boca abajo

🙃 Muchas personas usan este emoji para enviar un mensaje con sarcasmo. No obstante, el verdadero significado es el su intención es el transmitir desconcierto.

5- ¿Coquetear o presumir?

😏Este emoji usualmente es usado para situaciones de coqueteo. Aunque la verdadera intención al ser creados fue la de presumir sobre cosas o situaciones.

6- Hoja verde

☘️No debe confundirse con 🍀 Trébol de cuatro hojas, ni con otro tipo de plantas que son usada para fines recreaciones. El verdadero significado de este emoji es conmemorar símbolo de San Patricio.

7- Un saludo violento

👊Puede lucir como un emoji de violencia, pero también es interpretado por muchos como una señal de saludo entre hombres.

8- No necesariamente está rezando

🙏 Muchas personas asocian este emoji con el de una persona rezando. Sin embargo, el verdadero significado es el de dos personas chocando sus manos transmitiendo estar de acuerdo. También en Asia es interpretado como el saludo entre japoneses o agradecimiento.

9- No es no

🙅‍Una mujer con los brazos cruzados formando una "X" para indicar "no" o "no es bueno". Esta moción se utiliza en el programa de televisión Deal or No Deal para indicar "No Deal". Pretende ser neutral en cuanto al género, pero se muestra como una mujer en la mayoría de las plataformas.

10- No es un perro

🐺 Confundido como un perro, realmente este emoji es un lobo que puede acompañar cualquier conversación.

11- Es un fruta

🍑 Muchas veces usada para comunicar los gluteo, este emoji representa es un melocotón.