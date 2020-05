Confirmado: la secuela de Sonic The Hedgehog se puso en marcha

El éxito que tuvo la velocidad del erizo azul en las pantallas grandes del mundo, llevó a los productores a confirmar una secuela. Sonic The Hedgehog tendrá una segunda parte y ya se encuentra en progreso. La información fue revelada, en exclusiva por el portal de la revista Veriety. Al tiempo que fue confirmada por el mismo director de la cinta, Jeff Fowler a través de su cuenta personal en Twitter.

Paramount Pictures y Sega Sammy dijeron al portal antes citado, que desde el jueves comenzaron los trabajos para la segunda parte del largometraje. Jeff Fowler volverá a ser el director y estará acompañado de los escritores Pat Casey y Josh Miler.

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C

— Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020