¿Dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis de la eLiga MX?

Este viernes comienza la jornada 13 de la eLiga MX con el encuentro entre Santos y Atlético San Luis como el de mayor resonancia. Consulta todos los duelos.

Este viernes continúa la eLiga MX, comenzando la jornada 13 con cuatro partidos, que incluye el Santos vs San Luis.

Además de ese encuentro se disputarán Pachuca vs Necaxa, Atlas vs Pumas y Puebla vs Monarcas.

Club León es el líder de la clasificación de la eLiga MX, con 32 puntos.

Recordemos que el torneo de FIFA 20 se disputa debido a la suspensión del Clausura 2020 por el coronavirus.

Clasifican los ocho primeros a la Liguilla, tal y como ocurre en la vida real.

Los partidos de este viernes

El primer encuentro del día es el Pachuca vs Necaxa, a partir de las 14:00 horas y con transmisión de TUDN, Fox Sports y Claro Sports.

Desde las 14:30 horas jugarán Santos Laguna contra Atlético San Luis, frente a las cámaras de TUDN y Fox Sports.

Con la transmisión de TV Azteca y Fox, Atlas recibe a Pumas desde las 16:00 horas de este viernes.

Para cerrar, a las 16:30 horas jugarán Puebla y Monarcas de Morelia, con la transmisión de TV Azteca.

Los primeros puestos en la eLiga MX

El Club León, con Nico Sosa en el control, es el líder de la tabla luego de 12 jornadas, con 32 puntos.

Le siguen en la clasificación Pachuca (27), Club Atlético San Luis (24) y Toluca (23).

Rayados de Monterrey ocupa el quinto puesto con 21 unidades, las mismas que Club América, sexto.

Atlas y Santos Laguna, con 18 puntos cada uno, cierran los ocho primeros.