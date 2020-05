Salud: ¿cómo afecta una sola comida rica en grasas saturadas en nuestra concentración?

Un estudio afirma que el nivel de grasas que se introducen al cuerpo humano tiene un efecto directo en la concentración del individuo. Es decir puede afectar la salud mental.

Los excesos de grasas saturadas en las comidas pueden tener un efecto directo en la concentración mental. Así lo afirma un estudio publicado en la Universidad Estatal de Ohio. Todo lo que consumimos tiene una consecuencia positiva o negativa en la salud de nuestro cuerpo. Anteriormente se pensaba que los niveles mentales eran afectados por productos como la cafeína o el azúcar. Pues gracias a esta investigación se determinó que las grasas saturadas también afectan estos componentes del cuerpo humano.

Grasas saturadas son las que no presentan dobles enlaces y las podemos encontrar, en su mayoría, en alimentos que provienen de los animales. Las grasas saturadas están en las carnes, leche: junto a sus derivados y embutidos. También están presentes en vegetales como el aceite de palma y de coco. El portal Cuídate Plus explica que las grasas saturadas no tienen beneficios para la salud más allá de los que aportan las grasas en general. Todo lo contrario. Aumenta los niveles de colesterol y acelera el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Puede generar accidente cerebrovascular o un ataque al corazón.

Aparte de los problemas que menciona el portal antes citado, ahora hay que sumarle los problemas de concentración. Para realizar el estudio de salud, la Universidad separó al mismo grupo en dos experimentos. Los alimentaron con los dos tipos de grasas y cinco horas después presentaron una prueba. Para las grasas saturadas los profesionales utilizaron una hamburguesa con papas fritas. Mientras que para la otra prueba utilizaron una comida opuesta a la anterior.

La manera en la que afectaron los resultados en la salud mental

Los resultados obtenidos por los científicos demostraron que los jóvenes obtuvieron un mejor desempeño cuando consumieron los alimentos con beneficios para la salud. Así que es necesario tener en cuenta lo que vamos a comer antes de presentar un examen importante. También aplica a quienes están en una etapa cumbre en el ámbito laboral.