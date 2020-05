Salud: así es como el estrés afecta negativamente a tu corazón

Nuestra salud no es cosa de juego y es gracias a ello que tenemos que saber cómo es que el estrés afecta a nuestro corazón.

Sabemos que la salud no siempre se puede cuidar tan fácil, en especial cuando hablamos de cuidarnos del estrés. Pero tal vez es hora de encontrar una buena manera de no estrenarnos, pues el estrés afecta a nuestros corazones.

Hay que tomar las cosas con calma

De acuerdo a estudios de científicos de la Universidad de Oxford publicados en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, el estrés afecta a tu corazón de maneras que no habíamos imaginado.

Para empezar, los problemas ocurren cuando el cuerpo se encuentra liberando adrenalina y cortisol ante una situación estresante. Esto puede llevar al sistema a sufrir una gran movilización de glucosa y ácidos grasos libres. Pero eso no es todo.

También se presenta una disminución de los niveles de crecimiento y hormonas sexuales, así como aumento del gasto cardiaco y en la presión arterial. Con esto el sistema inmune también se ve afectado.

Bueno y a todo esto ¿cómo termina siendo afectado el corazón con todo esto? De distintas maneras:

El sistema cardiovascular se vuelve menos receptivo.

Se reduce la elasticidad de los vasos sanguíneos.

Las arterias se endurecen.

Se puede presentar inflamación del corazón

Se presentan coágulos sanguíneos

Todo esto ocurre con más frecuencia en las personas que presentan estrés crónico, pues la constante presión a la que se somete el corazón crea los problemas antes mencionados.

Sin duda nadie está equivocado cuando dicen que el estrés es la enfermedad del siglo XXI, pues ninguno de nosotros es inmune a vivir situaciones estresantes que puedan estar completamente fuera de nuestro control.

Lo mejor que podríamos hacer al respecto es intentar tomar descansos de vez en cuando durante nuestras jornadas de trabajo y acudir con nuestro médico si es que notamos que hay algo mal con nosotros.

Recuerda que un trabajo es muy importante, pero es más importante tu salud.