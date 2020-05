Todo es más tranquilo allá arriba: review del dron DJI Mavic Air 2 [FW Labs]

Una versión más profesional y versátil.

No soy la voz más autorizada para hablar de drones. Mi experiencia se remonta recién al 2016, como piloto súper casual. En 2019 me impresionó (para bien) el DJI Mavic Mini y ahora el Mavic Air 2 me dejó con la sensación de que, en las manos adecuadas, esta puede ser una herramienta sin límites.

La primera versión en su momento nos voló su cabeza por su tamaño, decíamos "pero cómo es posible que plegado sea como un iPhone 8 Plus", pero ese factor ya está superado y buscamos más… mucho más.

Respecto a su antecesor, este dron agrega varias cosas entretenidas a la mezcla:

Es más grande, pero no por mucho, el Mavic Air, plegado, mide 68 x 83 x 49 mm, mientras que este mide 180 x 97 x 84 mm. Pesa 570 gramos en vez de los 430 anteriores y el primero venía en varios colores. Este solo en gris.

Hasta ahí todo mal ¿no? calma, muchachada. Ahora tenemos una cámara de 48 MP en vez de los 12 anteriores, podemos grabar 4K a 60 cuadros por segundo, antes solo a 30.

Además, este tiene APAS 3.0, un sistema para evitar obstáculos automáticamente tan bien logrado que ni a alta velocidad fui capaz de estrellarlo, lo que significa que es ideal para mí, un torpe, o también ideal para aprender. Su sistema de seguimiento de personas u objetos, a pesar de no ser perfecto, abre un abanico de posibilidades a creadores de contenido que utilizan estas máquinas.

Su estabilización con viento fuerte es mucho más agresiva y bien lograda. Además, su maniobrabilidad es excelente gracias al rediseño del control, que a pesar de hacerlo más grande, ahora hace mucho más sentido y es bastante más cómodo.

La batería de 3500 mAh promete durar más de treinta minutos en el aire, lo que confirme que era cierto. Además, su conectividad es extremadamente estable, a pesar de de solo depender de WiFi. Sin importar edificios o estructuras que con otras naves se hacen complejas, el Mavic Air 2 se negaba a darme un problema. Es más, nunca tuve una desconexión que durara más de tres segundos.

Por último, su precio de entrada es el mismo que tuvo la primera versión, ni un dólar más: USD 799. Totalmente recomendado.