Proyecto 18: cómo puedes perder el registro de una página web en México

El Proyecto 18 se ha vuelto muy popular en México porque el gobierno perdió la web. Es por eso que te diremos cómo es que puedes evitar que te pase a ti.

En México recientemente vimos un caso muy especial con Proyecto 18, una web que el gobierno de este país perdió y que ahora es una página para adultos. Pero ¿cómo es que esto pudo pasar?

Perder el registro es muy serio

Primero veamos el problema que surgió en México. Por medio de su “Plan de Nación 2018-2024” el partido político Morena explica cuáles son sus planes para cambiar al país por medio de distintos proyectos.

El Plan mismo menciona que el documento del Proyecto de Nación 2018-2024 se puede encontrar en una web que tiene por nombre proyecto18. El problema es que cuando se intenta entrar a esta web, no tiene nada que ver con el gobierno, sino que es una página pornográfica.

La manera en que esto puedo pasar es que se pierde el registro de la web porque no se renueva a tiempo.

Cuando se registra una página web, esto se hace por un tiempo determinado. Si decides pagar el dominio año con año, es algo que deberás hacer anualmente sin falta. Lo mismo pasa si decides pagar cada 2 años, o cada 10 años.

Si al final del periodo que pagaste no realizar el pago dentro de los primeros 45 días (lo que se conoce como la fase On Hold) esta web entra a otro periodo, el cual dura 40 y aún se puede recuperar pero ya se encuentra bloqueado hasta que el pago no se realice.

Pasados ya 95 días sin que se realice el pago correspondiente, la web pasa ahora a ser borrada y quedará libre para que cualquier persona la pueda registrar. Esto solo dura 5 días, pero por lo general al primer día alguien ya se adueñó de la web.

Esto es porque hay personas que se dedican a buscar todos los dominios vencidos para venderlos por miles de dólares. Así que es importante renovar tus registros si quieres mantener tu web por muchos años y no perderla a manos de un desconocido.