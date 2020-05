Predator Hunting Grounds Review: un depredador sin mucho armamento

Predator Hunting Grounds nos trae toda la acción que esperamos en multijugador pero ¿realmente vale la pena este juego? entérate a continuación.

Predator Hunting Grounds causó muchas expectativas desde que se anunció en el State of Play de mayo del 2019 y ahora que por fin pude tenerlo en mis manos, realmente no creo que haya cumplido con todas ellas.

Gameplay

Este juego tiene dos maneras muy distintas de disfrutarlo. La primera es lo que todos esperaríamos, que es jugar como Depredador. Aquí te puedes mover por los aires a grandes velocidades, usar tecnología de invisibilidad y atacar a tus enemigos con distintas armas cuerpo a cuerpo y proyectiles. Además de usar la visión de calor, claro está.

La segunda manera de jugar es siendo un humano, en donde la vista no es en tercera persona como con el Depredador, sino que ahora es una vista en primera persona con un estilo de juego muy similar a todos los shooters que hay en el mercado.

Tú misión como Depredador, como debes imaginar, es eliminar a los cuatro jugadores enemigos usando todas las herramientas que tienes a tu disposición. Pero también deberás cuidarte de la inteligencia artificial o ayudarte con ella. Te explico.

Cada partida requiere que los jugadores humanos cumplan un objetivo en especial mientras se enfrentan a la inteligencia artificial que viene en forma de mercenarios armados. Mientras los 4 jugadores humanos se enfrentan a ellos, será la tarea del Depredador matar a los jugadores sin ser detectado y sin que puedan escapar en helicóptero.

Si Depredador logra derribarlos a todos, entonces habrá ganado la partida, pero si los humanos derriban al Depredador, este puede activar una secuencia de autodestrucción, la cual los humanos pueden desactivar antes de que detone y así, lograr escapar de la selva.

Multijugador

Este juego básicamente se basa en su totalidad en la modalidad de juego en línea, ya sea con amigos o con extraños en Internet. De hecho no podrías jugarlo a menos que tengas unas cuenta de PS Plus, si es que lo juegas en PlayStation 4.

Antes de empezar a jugar, se te preguntará si deseas jugar como Depredador, como Humano o si no te importa la manera en que jugaras.

Como humano encontrarás partida casi de inmediato, a lo mucho tendrás que esperar un par de minutos para unirte a un grupo, pero todo es distinto con el Depredador. Si quieres jugar como el extraterrestre, los tiempos de espera son muy largos, casi exageradamente largos pues todo mundo quiere jugar como depredador y la fila de espera es muy larga.

Así es que, si logras jugar como este cazador espacial, deberás aprovechar al máximo tu tiempo, pues hay poca posibilidad de entrenar gracias a los tiempos de espera.

Además, debes tener en cuenta que al jugar como humano, si uno de los jugadores decide abandonar la partida antes de que empiece o durante esta, te quedarás con un jugador menos y no se llenará el espacio por nadie más.

Algo que cabe destacar es que el juego se vuelve repetitivo muy rápido y algo tedioso al tener que esperar partida por largos tiempos. No es que sea un juego malo, pero no hay mucha variedad en lo que puedes hacer.

Visuales y audio

Visualmente, Predator Hunting Grounds no es nada del otro mundo. Podría incluso decir que es un juego que no se ve muy bien en general, no solamente porque la selva tiene texturas que parecen de la generación pasada, sino que además tiene muchos problemas técnicos.

Los cuadros por segundo tienden a caer con frecuencia durante cada partida y los modelos no siempre cargan bien, haciendo que en lugar de personajes, veas masas de plastilina gigantes, en especial cuando vamos al menú de personalización.

Fuera de todos los errores técnicos, al audio se puede disfrutar bastante, ya que los efectos de sonido fueron cuidados con mucha atención. Cada ataque del Depredador te hace sentir que realmente estás manejando a este personaje.

Otras cosas a tomar en cuenta

Tienes la opción de personalizar a tus personajes y de manejar el equipamiento que quieres llevar a cada partida. De esa manera podrás crear a tu Depredador de ensueño con todas las armas que más te gusten.

Cabe mencionar que puedes elegir el género de tu soldado y de tu Depredador, lo que seguramente hará feliz a muchas personas.

Conclusiones

Predator Hunting Grounds tiene muy buenas intenciones y seguramente podrá mejorar mucho en un futuro. Lamentablemente tiene muchos problemas técnicos y de variedad que impiden que este se pueda disfrutar como debería. Es básicamente una versión menos pulida de Evolve y ya sabemos lo que le pasó a ese juego.