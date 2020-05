PlayStation 4: 5 accesorios que debes tener para tu consola

Si quieres sacarle el máximo provecho a tu consola PlayStation 4 entonces aquí te mostramos algunos de los mejores accesorios para esta.

El PlayStation 4 se ha posicionado como una de las mejores consolas en el mercado gracias a sus juegos exclusivos. Pero lo que la hace todavía mejor son los accesorios de está.

PlayStation Camera

Uno de los accesorios más interesantes de Playstation es su cámara. Pues con esta puedes experimentar con tu consola de distintas maneras. La principal siendo el poder transmitir mientras muestras tu cara.

Es una herramienta esencial para aquellos que quieren hacerse de un nombre en el competido campo de streaming.

PS VR

Este importante accesorio te permite vivir tus juegos como nunca antes, pues sentirás como si de verdad estuvieras ahí gracias a la gran tecnología y calidad con la que cuenta este.

Este puede funcionar con juegos como Resident Evil 7 y Trover Saves the Universe. Pero no solo con esos, sino con toda la galería de juegos VR que se siguen estrenando y que te estás perdiendo por no tener este accesorio. Lo mejor es que este ya incluye la PlayStation Camera.

HyperX Cloud Flight

Los audífonos inalámbricos son esenciales en estos tiempos, pues dan una mayor liberta de movimiento y nos permiten escuchar todo a detalle.

Discutiblemente, uno de los mejores sets de audífonos inalámbricos para el PlayStation 4. Tienen una duración de hasta 30 horas de uso. Haciendo que no tengas que estarlos cargando a cada rato y perfectos para esas largas sesiones de juego.

Razer Panthera Evo Arcade Stick

La mejor inversión que puedes hacer por ti si lo que te gustan son los juegos de peleas. Este es uno de los Arcade Sticks más responsivos que hay en el mercado y no es para menos, pues Razer siempre busca ofrecer la mejor experiencia de juego a sus usuarios.

Ya sea que lo tuyo sea Mortal Kombat 11, Dragon Ball Fighterz o, dios nos salve, Marvel vs Capcom Infinite, este es un accesorio que necesitas tener.

Samsung 860 QVO 2TB

Ampliar la memoria de tu PS4 es importante, pues cada vez salen más juegos que pesan muchísimo con actualizaciones casi tan pesadas como el juego mismo.

Es por eso que la velocidad y la capacidad en un disco externo son muy importantes. Afortunadamente, este SSD cuenta con ambas cosas.