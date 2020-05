OVNIs: archivos desclasificados de la Marina de los Estados Unidos revelan ocho encuentros en los últimos siete años

Mientras el mundo todavía intenta asimilar la confirmación de los encuentros capturados por la marina en 2004 y 2015, se revelaron otros ocho entre los años 2013 y 2019.

Aproximadamente hace 20 días las redes explotaron y por primera vez en meses, el coronavirus no fue la razón. ¿Qué pasó en ese entonces? el Pentágono confirmó la veracidad de tres videos capturados por la marina de los Estados Unidos. El contenido es la secuencia de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs), sobre el cielo norteamericano. Pues sucede que este 14 de mayo salieron a la luz pública documentos que reseñan otros ocho encuentros entre los años 2013 y 2019.

OVNIs: esta es la explicación de las redes sociales de por qué Estados Unidos está liberando videos oficiales La confirmación de la veracidad de estos videos generó todo tipo de opinión en las redes sociales. Unos incrédulos y otros dieron pie a teorías conspirativas.

Para dejar un punto en claro: estos todavía no han sido confirmados por voceros del gobierno norteamericano. Fueron publicados en el portal The Drive. La diferencia en esta oportunidad es que, hasta los momentos, no hay videos que den fe de lo ocurrido. En cambio está el testimonio de distintos pilotos, que aseguran que tuvieron los encuentros en los años antes mencionados.

Según explica el portal antes citado existieron siete encuentros entre los años 2013 y 2014. Todos con pilotos que volaban en aeronaves F/A-18E entre los estados de Virginia y Carolina del Norte. Mientras que existió uno más en 2019 que involucró a un EA-18G Growler sobre las costas de Maryland en el Océano Atlántico.

Los documentos aparecen con el estatus de desclasificados después de ser solicitados por el Centro de Seguridad Naval. Afirmaron que solo era permitido para uso oficial, pero los mismos fueron filtrados en los medios norteamericanos.

¿Cómo describieron los OVNIs?

Los pilotos que volaban en sus naves coincidieron en que los objetos que se cruzaron eran de color blanco. Uno de ellos manifestó que tenía un tamaño cercano al metro y medio. Se pensó en algún momento que se tratara de un Drone, pero no se pudo verificar el operador, en las zonas cercanas. Otro manifestó que presenció "como una aeronave me pasó por el lado a unos 200 pies (60 metros) de distancia".