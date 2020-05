Xiaomi: las mejores 3 características que tendrá el MIUI 12

Desde su lanzamiento en China hace pocas semanas, MIUI 12 ha sorprendido a los usuarios de Xiaomi por las novedades que ofrece dentro de la interfaz.

Además de su modo oscuro y de las nuevas funciones dentro de la aplicación de la cámara, la capa de personalización de Android ha adaptado a estos dispositivos móviles, una serie de facilidades en el modo de uso para los usuarios.

Desde el continente asiático se han visto algunas muestras que ya van dando a conocer lo que será esta nueva versión de firmware desarrollado por Xiaomi.

Los pequeños detalles se convierten en cambios trascendentales. Muchas personas anhelaban tener un diseño que no se acerque a lo infantil pero tampoco se exceda en la seriedad, y todo parecen estar de acuerdo que la interfaz de MIUI 12 hace ese equilibrio entre los dos criterios.

Los usuarios asiático ya disfrutan de la facilidad de la nueva versión de MIUI 12 donde se permite controlar los ajustes rápidos de una manera más cómoda en las cortinas de las notificaciones.

Con MIUI 12 la forma que conocíamos de usar la cámara se terminó, ahora el usuario contará con varios funciones que antes quedaban en un segundo plano, se trata de nuevas formas de capturar una imagen o video que buscan a incentivar a la persona a explorar todas las opciones que ofrece el dispositivo.

Esos cambios van dirigidos a aquellos que se acostumbraron a usar la cámara de modo automático y desconocían lo que su dispositivo podía realizar.

Hace pocos días en su cuenta de Twitter, MIUI invitó a sus usuarios a probar está nueva versión .

Mi fans! We Want You!

We are now looking for MIUI 12 Pilot Testers for Limited Release. Check out the following link and welcome to join us! #MIUI12 #MIUI

👉https://t.co/hwQ4boRAs3 pic.twitter.com/tsT3g9N3Od

— MIUI (@miuirom) May 11, 2020