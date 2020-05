Nintendo anuncia un nuevo Paper Mario que se estrenará en julio de este año

Nintendo por fin anunció un nuevo juego de Paper Mario para el Nintendo Switch y llegará mucho más pronto de lo que esperamos.

Nintendo escuchó las plegarias de sus fans (aunque sea parcialmente) y decidió anunciar un nuevo Paper Mario para la consola Nintendo Switch. Pero eso no es todo, sino que este juego verá la luz dentro de muy poco tiempo y parece que estaremos frente a una historia épica.

No, no es The Thousand-Year Door

Por años, los fanáticos de Paper Mario hemos visto como la franquicia pasó de ser una de las mejores en todo el catálogo de Nintendo a ser una serie más que llama la atención de básicamente nadie.

Todo se fue en picada desde que se estrenó Sticker Star, que fue regular a lo mucho y con Color Splash que a duras penas logró hacer algo de ruido. Pero ahora, aunque el sistema de combate no se ha revelado del todo y el tráiler de presentación deja muchas incógnitas en cuanto a este, parece que por fin tendremos una historía épica como la hemos pedido desde hace mucho.

Aquí tienes el primer tráiler de Paper Mario: The Origami King.

Como puedes ver, el concepto de papel se ha llevado todavía más allá que en sus predecesores y ahora nos enfrentamos a una crisis de origami con la ayuda del mismísimo Bowser.

Además podemos ver que se toma algo de lo ya visto en The Thousand-Year Door pues Peach parece estar poseída por el villano principal, o al menos es lo que podemos entender por el tráiler.

Pero si algo nos llama más la atención de todo esto es el hecho de poder viajar por un mundo que parece ser abierto, muy al estilo de The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Sin duda estamos muy emocionados por ver qué más tiene este juego que ofrecer y cruzamos los dedos para que se alejen del sistema de combate de los últimos dos títulos de la franquicia. Este juego saldrá a la venta el 17 de julio de este mismo año.