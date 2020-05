Nintendo: 5 accesorios que debes tener para tu consola híbrida

Si quieres tener los mejores accesorios para tu Nintendo Switch, entonces aquí te diremos 5 accesorios esenciales para la consola híbrida.

Nintendo es una excelente compañía de videojuegos que cuenta con una gran variedad de franquicias que hacen que todo el mundo ame. Pero sus accesorios son un mundo a parte. Es por eso que aquí te mostramos los mejores accesorios para esta consola.

Nintendo Labo / Nintendo Labo VR

Es muy curioso el hecho de que Nintendo ha logrado lucrar con cartón pero este juego y todo lo que puedes construir vale la pena.

Algo genial con todo esto es que el VR de cartón se puede usar en Smash Bros para el modo fotografía.

Amiibos

Si, aunque parezcan figuritas de colección, son en realidad un gran accesorio para tus juegos. Aunque no se ha explotado como debería en la mayoría de los juegos, al menos sirven mucho en Smash Bros Ultimate, The Legend of Zelda Breath of The Wild y en Animal Crossing si es que tienes los Amiibos de la serie.

Nintendo Switch Pro Controller

Sabemos que los sticks que vienen incluidos en el Nintendo Switch no son de la mejor calidad y es que si usas los Joy-Con para juegos de peleas o muy demandantes, se pueden gastar rápido.

Es por eso que el Control Pro puede servirte de mucho. Es extremadamente cómodo, sus sticks se sienten de maravilla (nada que ver con los de los Joy-Con) y está diseñado para uso rudo.

Tarjetas de Memoria de Nintendo

Bueno, aquí básicamente cualquiera es buena mientras sea de generación 10. La mayoría son caras, si, pero vale la pena si lo tuyo es comprar muchos juegos, pues el almacenamiento interno de la consola no soporta mucho por si solo.

Elegimos estas memorias porque se ven bien bonitas, básicamente.

HyperX ChargePlay Quad

Este accesorio es importante por una simple razón: te deja cargar 4 Joy-Con a la vez. Eso quiere decir que si te gusta mucho invitar a jugar a tus amigos o juegas con tu familia, tendrás carga sin problemas.

Además, HyperX es sinónimo de calidad, no te puede fallar.