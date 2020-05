"Netflix de las armas": En Estados Unidos retoman el uso de las impresiones 3D para fabricar armas

En Estados Unidos, la inacción de la justicia ha hecho que una empresa que ofrecía el particular servicio de impresiones en 3D de armas, se vuelva a retomar.

Un reportaje de The Wall Street Journal informa que la empresa, Defcad, volverá al mercado con su particular modelo de negocios que bautizaron como el "Netflix de las armas".

La empresa tiene en su poder miles de planos y tutoriales de armas para su impresión en impresoras 3D. Entonces aquellas personas interesadas paga un feed de $ 50 mensuales y tiene acceso a todo ese tipo de contenido.

La administración de Barack Obama obligó a la empresa a suspender ese tipo de contenidos. Sin embargo, la organización estadounidense se basó en "la libertad y la segunda enmienda" para enfrentarse al Estado y lograr cierto acuerdo con la ahora administración del presidente Donald Trump.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018