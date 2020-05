Netflix: la nueva actualización incluye una función de descarga aclamada por los usuarios

Netflix al fin escuchó a los usuarios que cuentan con una conexión lenta de Internet. También sirve para quienes ven varias series al mismo tiempo.

La famosa plataforma de contenidos Netflix incluyó una función aclamada por los usuarios durante los últimos años. Mientras gran parte del planeta se encuentra cumpliendo un confinamiento, Netflix decidió darle una mano a sus usuarios. Se trata de una actualización que ya esta disponible para los sistemas operativos de Android.

Desde el año 2016 Netflix permite que descargues el contenido para luego disfrutarlo mientras estés fuera de una conexión de Internet. El único problema es que para poder comenzar a disfrutar de la serie o película, debías completar la descarga. Nada que ver, como por ejemplo con YouTube, que una vez que abres el vídeo se comienza a reproducir mientras se carga.

Disfruta de Netflix mientras descargas

Algunos usuarios que ven contenidos al mismo tiempo. O en cambio cuentan con una conexión lenta de Internet, eran víctimas de esta modalidad. Pues llegó el fin del sufrimiento. Ahora la plataforma te permitirá ver el contenido mientras lo estás descargando. Desde la última actualización podrás disfrutar de esta función. Por ahora solo disponible para Android.

Si eres usuario Android y todavía no te aparece la función, no desesperes, la cantidad de cuentas es extensa y se habilitan por bloques. El portal Slash Gear registró el testimonio de varios usuarios. Manifiestan que ya han podido reproducir el contenido mientras lo descargan. Los usuarios de Apple todavía no cuentan con la actualización disponible en la AppStore.