Neil deGrasse Tyson le responde a Lindsey Vonn sobre la astrología: “Es una mierda”

El astrofísico le responde a la atleta fanática de la astrología y no tuvo piedad.

En un hilarante video de 40 segundos, Neil deGrasse Tyson interactuó con la esquiadora Lindsey Vonn, medallista olímpica.

La pregunta de Vonn iba sobre la opinión de deGrasse Tyson acerca de la astrología, como parte de la sección Atletas le preguntan a Neil.

Yup. The one-and-only @LindseyVonn asked me about astrology. I gave her a succinct answer.#AthletesAskNeil @StarTalkSports x @Uninterrupted

[Video: 40 sec] pic.twitter.com/lKX6M5d4DX

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) May 28, 2020