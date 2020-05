NASA: el tiempo del universo paralelo marcharía hacia atrás y no existirían los días

La NASA encontró evidencias de un universo alterno, pero este podría ser mucho más diferente al nuestro de lo que pensábamos inicialmente.

La NASA recientemente descubrió indicios de que existe un universo paralelo al nuestro. Si, esta noticia por si sola es algo que nos pone pensar en todo lo que podríamos descubrir a futuro a partir de esto.

Pero el hecho de que haya un universo alterno no es lo único interesante sobre este descubrimiento, sino que ahora parece que se ha descubierto que el tiempo de este universo paralelo transcurre hacía atrás.

Tenemos que volver al futuro

Investigando hielo de la Antártida se pueden descubrir muchas cosas, y una de las cosas fue un universo en donde el tiempo transcurre a la inversa.

El universo que la NASA descubrió hace poco podría tener un tiempo que se mueve en sentido contrario el nuestro y es gracias a eso, que el universo alterno tendría leyes de la física tan distintas que no aplicarían al nuestro, pudiendo estar formado incluso por antimateria.

Los neutrinos son partículas extremadamente pequeñas que viajan en una sola dirección a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No los vemos físicamente y no tienen interacción con básicamente nada en el universo.

Mientras que los neutrinos de baja energía pueden pasar a través de la Tierra sin problema alguno, hay unos neutrinos con mayor energía que si impactan contra la Tierra y se detienen un poco, lo cual permite ver las ondas de radio que pueden ser captadas por la Antena Antártica de Impulso Transitivo.

Es gracias a eso que sabemos que los neutrinos solamente llegan en una dirección desde el espacio hasta la Tierra. Pero es aquí cuando las cosas se complican un poco.

Gracias a esta Antena es que se pudo ver que existen otros neutrinos que no llegan desde el espacio, sino que salen disparados al espacio desde la Tierra. Es por esto que se cree que estos neutrinos viajan hacía atrás en el tiempo y que provienen de un universo paralelo que también se pudo haber originando con el Big Bang.

Aunque de igual manera no descartan la idea de que esto pueda ser un tipo nuevo de particular subatómica que no tenga nada que ver con un universo paralelo. Sin duda suena mejor lo del tiempo a la inversa.

Fuente: New Scientist.