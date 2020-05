NASA: Tormentas de polvo en la Patagonia son similares a eventos climáticos en Marte

La NASA mostró imágenes recientes de tormentas de polvo en la Patagonia que recuerdan a eventos climáticos en Marte.

Estas tormentas son comunes en esa zona argentina, además de ser familiares para la gente de Comodoro Rivadavia, explica la agencia espacial.

Dust storms are common in #Patagonia, and sometimes bear resemblance to weather events on #Mars. https://t.co/6VgMyprIWl pic.twitter.com/c10rskIQqG

— NASA Earth (@NASAEarth) May 10, 2020