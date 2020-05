Motorola: nuevas filtraciones detallan con más exactitud la nueva línea de los teléfonos One Fusion

A través de las redes sociales se detallaron nuevas características de los nuevos Motorola One Fusion +. Saldrían a la venta a mediados de junio.

La última semana de mayo llegó con buenas noticias para quienes esperan el nuevo lanzamiento de Motorola. Durante este lunes se pudieron conocer nuevas características de los nuevos Motorola One Fusion y la versión Plus. La empresa con sede central en Chicago saldrá al mercado de mitad de año con estas dos nuevas incorporaciones a su familia de teléfonos inteligentes.

El portal Slash Gear reseñó un informe publicado por Device Report de Youtube. En la imagen se detallan las cualidades con las que vendrán los nuevos equipos de Motorola. Además con la fotografía publicada por la famosa plataforma de videos, se pueden sacar otras conclusiones del teléfono.

Características del Motorola One Fusion +

El tamaño de la pantalla que ofrecerá este nuevo integrante de la familia One será de 6.5 pulgadas. Mientras que vendrá integrado con una batería de 5000 mAh. Por supuesto que el nuevo One Fusion tendrá el último sistema operativo de Android: 10. Además de una resolución para videos de 1080p. Su procesador será Qualcomm Snapdragon 730.

En la misma imagen publicada expresan que la fecha de lanzamiento será en junio del 2020. Sin embargo no especifican que día o la fecha aproximada de su lanzamiento.

En cuanto al One Fusion Plus se aprecia una pantalla curva sin perforación para cámara frontal, lo que supone la integración de una cámara emergente. En la parte trasera cuenta con un diseño de cuádruple cámara ubicadas de manera vertical. Aparte está presente el lector de huella dactilar de costumbre.

Varios informes aseguran que la versión estándar del One Plus viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 710. Aseguran que la pantalla es 0.2 pulgadas más extensa y con el resto de cualidades muy parecidas al plus.