Motorola: cómo reiniciar el teléfono si el táctil no responde

Esta función permite que tu dispositivo Motorola se reinicie aunque el táctil y el botón de apagado y encendido no respondan.

Un problema que puede presentarse en nuestro celular es que este quede congelado y no responda a las pulsaciones de la pantalla. Cuando este sucede lo recomendable es reiniciar el dispositivo móvil pero sucede que, una vez se quede paralizado el teléfono no sea posible hacerlo ya que el táctil no responde.

Cuando esto ocurre otra opción es usando el botón de encendido y apagado del dispositivo pero puede ocurrir que este tampoco responda. En el caso de un Motorola, este problema puede solucionarse de manera rápida y sin complicación alguna.

Truco para reiniciar el teléfono

Si el táctil de tu Motorola no responde y tampoco el botón de encendido y apagado, pues entonces es momento de usar lo que se denomina como “reinicio forzado”. Esta función se utiliza en caso de que el teléfono no esté respondiendo a ninguna de las acciones, también cuando la pantalla se pone oscura o blanca, que al ocurrir esto, es necesario ejecutar el reinicio forzado del dispositivo.

En otros dispositivos la solución parece ser quitar la pila y volverla a colocar , sin embargo, en los modelos de Motorola, la tapa que sostiene la pila está atornillada, por lo tanto la dificultad de retirarlo es mayor.

¿Cómo reiniciar el teléfono si el táctil no responde?

Para hacer el reinicio forzado se debe mantener presionado el botón de encendido y apagado, pero si ya lo habías intentado y tampoco funcionó, la diferencia es que esta vez se dejará presionado por unos 10 o 20 segundos. Al esperar ese tiempo el teléfono automáticamente debería iniciar el reinicio para arrancar nuevamente.

Otro truco es presionar el botón de apagado en conjunto con el del volumen durante unos 15 segundos donde el celular se apagará

En caso de que el dispositivo no haga nada se recomienda enviarlo a revisión con algún experto, pues el problema debería ser mayor del que se cree.