Modo oscuro en aplicaciones de Google se activan desde esta semana

Finalmente la actualización que muchos esperaban ya se encuentra disponible, se trata de la nueva versión en las aplicaciones de Google que permite el modo oscuro en todas sus apps

Desde este martes, algunos móviles ya están reportando que sus dispositivos tiene habilitado el modo oscuro en todas sus aplicaciones pertenecientes a Google.

Sin embargo, de acuerdo con la información de 9to5Google, se espera que sea para final de esta semana que la nueva versión se encuentre disponible en todos los sistemas operativos Android y iOS 13.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 19, 2020