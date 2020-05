Minecraft Dungeons review: los cubitos como nunca los habías visto [FW Labs]

Por fin pudimos probar la versión completa de Minecraft Dungeons para Xbox One y PC y aquí te decimos si es que vale la pena o no.

Minecraft Dungeons realmente llegó con todo al Xbox One y PC, y aunque no es una exclusiva como tal, podemos darnos cuenta que Microsoft aún tiene mucho que ofrecer con sus franquicias, en especial cuando se arriesgan a salir del estilo de juego tradicional.

Esto fue exactamente lo que pasó con este spin off de la franquicia de construcción con cubitos, pues el cambio de estilo de juego le sentó extremadamente bien.

Gameplay

De inicio puedes darte cuenta que el estilo de juego de Minecraft Dungeons es muy similar al de juegos como Diablo, y no es para menos, pues los desarrolladores son grandes fanáticos de la serie al grado de que hay un easter egg de Diablo en el juego. Pero ese es tema para otra ocasión.

Tienes un ataque normal armas cuerpo a cuerpo, el cual estarías usando constantemente a lo largo de toda la aventura. Cuentas también con un ataque con arco y flechas para causar daño a distancia y además con tres ranuras de habilidad que deberás usar con mucho cuidado.

Aquí no hay clases que puedas elegir con habilidades asignadas o que aprenderás al subir de nivel, aquí lo verdaderamente importante son los encantamientos que uses para tus armas y armadura.

Afortunadamente, hacer esto es extremadamente sencillo, pues solamente falta que subas de nivel para obtener orbes de habilidad, los cuales usas sobre tus armas y estas obtendrán una habilidad.

Cada arma tiene encaramientos diferentes y podrás asignar un máximo de tres encantamientos por arma y armadura. A su vez, cada encantamiento tiene tres niveles, los cuales cuestan cada vez más puntos.

No puedes quitarle los puntos de encantamiento o armadura, pero al momento de reciclar el objeto, los obtendrás de regreso todos, íntegros. Por lo que siempre tendrás los mismos puntos que hayas ganado subiendo de nivel.

Cada escenario estará plagado de enemigos que debes derrotar antes de llegar contra el jefe del nivel, los cuales son realmente increíbles. Además de uno que otro mini jefe que te hará la vida imposible.

Multijugador

Este es el punto más curios de todo el juego, pues te permite jugar con amigos por medio de internet o junto a ti en el sillón de tu casa. Y ya, no permite (al menos por el momento) otra manera de jugar con amigos.

¿Quieres jugar con dos jugadores en tu consola y unirte a la partida de un amigo en otra casa? No se puede. Tienes que usar tres consolas Xbox para eso. Si quieres que dos jugadores estén en una televisión y en una consola mientras otros dos están en otra televisión y consola, no se puede.

Si quieres jugar con tu amigo que tiene la versión de PC mientras tú juegas en Xbox One, adivina. No se puede. Si quieres jugar con tu amigo que tiene Nintendo Switch mientras estás… Bueno, ya sabes qué pasa.

Es muy lamentable que para el lanzamiento de este increíble juego no se hayan implementado más opciones de multijugador, pues es realmente cuando el juego brilla como ningún otro.

Si logras reunir a tu equipo de amigos para ir de aventura, pasarás muchas horas de diversión sin parar. Estar juntando habilidades que se complementen y creando estrategias de ataque contra los jefes es increíble.

Revivir a tus compañeros mientras un golem de lava les lanza bolas de fuego es algo que debes vivir por ti mismo. Sinceramente, jugarlo solo es muy divertido, pero jugarlo con amigos no tiene igual. Sin temor a equivocarme es uno de los mejores juegos cooperativos que existen en el mercado en estos momentos.

Detalles importantes

Lamentablemente, también hay algo que brilla por su ausencia, y eso es el poder compartir armas y equipamiento con los miembros de tu equipo, haciendo que si tienes un arma que le pudiera servir a alguien que juega contigo, tu única opción sea destruirla para conseguir esmeraldas y comprar más equipo.

Otra cosa que no tiene mucho sentido son los secretos y cofres en el mapa. Los mapas tienden a ser muy largos (cosa que es algo muy bueno) y como todos los que gustamos de completar los juegos al máximo sabemos, explorar cada rincón del mapa es importante.

Lamentablemente muchos de estos callejones y lugares a los que llegamos no tienen nada. Rara vez hay enemigos secretos, muy rara vez hay cofres y mucho menos cosas que sirvan. Explorar todo el mapa básicamente es ya algo exclusivo de quienes ver todo el mapa recorrido, pues no hay muchas recompensas por esto.

Pero dejemos de lado lo malo, pues este juego tiene mucho qué ofrecer. Pues las batallas contra los jefes y mini jefes son muy demandantes y aunque la acción en pantalla es completamente frenética, es muy raro que te pierdas. Lo cual habla muy bien del diseño del juego.

Variedad

En este juego si hay algo que debemos resaltar es la variedad con la que cuenta. Hay una gran cantidad de hechizos por descubrir y probar, muchas piezas de armadura y armas que podrás encontrar y una cantidad impresionante de enemigos.

Estos incluyen:

Esqueletos

Zombies

Esqueletos y zombies con armadura

Brujas

Slimes

Creepers

Fantasmas

Y muchos otros más, sin contar que jefes son únicos unos de otros, logrando que cada batalla se sienta especial y que la satisfacción sea mucho mayor.

Historia

La historia es sencilla pero muy bien trabajaba en cuanto a actuaciones de voz y cinemáticas se refiere. Cada nivel tiene una pequeña introducción narrada en nuestro idioma y es aquí que podemos ver el cariño con el que hicieron este juego.

Conclusiones

Es un juego que debes de tener, no importa si te gusta o no Minecraft, este título es bueno por si solo y no necesitas haber jugado ninguno de los juegos anteriores para entenderlo y disfrutarlo.

Aunque si existen problemas en el modo multijugador, es algo que se solucionará en el futuro, pero no podemos juzgar un juego a futuro, sino que se toma en cuenta lo que hay, y lo que hay es muy bueno, sencillamente uno de mis juegos favoritos del año.

Vale cada centavo.