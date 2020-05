León comanda la eLiga MX: estos son los ocho primeros puestos

La fecha 11 de la eLiga MX terminó y León volvió a tomar distancia de cinco puntos sobre sus perseguidores: este es el resumen de la jornada.

Culminada la jornada 11 de la eLiga MX, León sigue al frente y sacándole cinco puntos de diferencia a sus perseguidores.

El equipo esmeralda suma 29 puntos, superando a Pachuca y Atlético San Luis, con 24 cada uno.

A la Liguilla clasifican los ocho primeros de la tabla, tal y como sucede en el fútbol mexicano.

Recordemos que el campeonato de FIFA 20 se disputa por la suspensión temporal del Clausura, debido al coronavirus.

Los ocho primeros en la eLiga MX, con León al frente

Detrás del León de Nico Sosa, y de Pachuca y San Luis, se encuentran Monterrey y Toluca con 20 puntos cada uno.

Con 18 puntos están Santos Laguna y América, sexto y séptimo respectivamente, y Atlas cierra los ocho primeros lugares con 17 unidades.

Chivas y Morelia, con 17 y 15 puntos, pelean por meterse entre los ocho primeros.

Resultados de la fecha 11 y cronograma de la 12

En la jornada 11 de la eLiga MX estos fueron todos los resultados.

FC Juárez 1-4 Atlas, Monterrey 3-1 Santos Laguna, Monarcas 0-3 Atlético San Luis y Pachuca 4-0 Toluca.

Necaxa 2-5 Tigres, Puebla 0-1 Cruz Azul, Querétaro 0-2 Chivas, Pumas 1-1 Xolos y América 2-3 León.

Mientras, estos son los compromisos de la fecha 12, que inicia este lunes.

El lunes: León vs Puebla, Xolos vs Necaxa, Atlas vs Monterrey y Santos Laguna vs América.

Para el martes: Chivas vs Monarcas, Tigres vs Querétaro y Atlético San Luis vs Pachuca.

El miércoles: Toluca vs FC Juárez y Cruz Azul vs Pumas.