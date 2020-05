Aparecen imágenes del prototipo de iPod touch en su tercera generación... ¡con cámara!

Para 2009 se esperaba que el iPod touch contara con una cámara.

Era la tercera generación y las cosas mejorarían… pero al final, no se utilizó y se tuvo que esperar hasta septiembre de 2010.

Esta semana se dieron a conocer imágenes del prototipo del iPod touch de tercera generación con cámara.

El tuitero especialista Giulio Zompetti mostró las fotos del iPod de tercera que pertenecen a su colección.

Best unit of my whole collection.#prototype #iPod touch 3 with rear camera, a feature that wasn’t present on the related production device.#AppleInternal #Apple #AppleCollection pic.twitter.com/SeVxBvTL8w

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) May 27, 2020