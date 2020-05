iPhone: cómo saber si tu celular tiene virus y cómo solucionarlo

Es sumamente extraña la presencia de malware en los dispositivos de Apple. Sin embargo existen y te podemos explicar como evitarlo o solucionarlo.

Los virus, archivos malware, phishing o la ciberdelincuencia. Son algunos de los aspectos con los que tenemos que convivir en la actualidad. Toda persona que maneja un dispositivo móvil está expuesta y en cualquier momento puede ser víctima de alguno de estos ataques. Incluso los usuarios que manejan iPhone, que a pesar de tener una mejor seguridad proporcionada por Apple, en cualquier momento se pueden volver vulnerables.

Semanas atrás reseñamos como la aplicación de mail de Apple había sufrido ataques de archivos malware. Esto no significa que tu iPhone se infectó con algún virus dispuesto a dañar tu software. Cuando esto sucedió, el ataque estuvo dirigido más hacia el robo de datos y violación de la privacidad. No quiere decir que no debemos cuidarnos de este tipo de situaciones. Simplemente hay que resaltar que el sistema operativo iOS también puede sufrir estas vulnerabilidades.

¿Se puede infectar tu iPhone?

El portal Digital Trends afirma que si, pero que es poco probable. A diferencia de Android, la App Store de Apple es mucho más rigurosa en términos de seguridad. Los chequeos de las aplicaciones que ingresan son constantes y, por lo general, los virus o archivos malware no permanecen mucho tiempo hospedados en dichos sistemas.

De hecho, si sigues los lineamientos que te recomienda Apple, probablemente tu celular no sufrirá por algún virus. Si quedan expuestos quienes se saltan las medidas de seguridad y hacen rooted a los celulares con la intención de añadir aplicaciones que no están en la galería de Apple. Si no violaste las reglas y tu celular tiene un comportamiento inusual, lo recomendable es realizar una copia de seguridad y reiniciar de fábrica. El teléfono volverá a su estado inicial y en la copia, el archivo que esté dañado quedará identificado y eliminado.