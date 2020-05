No te emociones, corazón: el iPhone 13 llegaría con 64 megapíxeles, según un rumor

Los rumores crecen sobre las novedades que traería en 2021 el iPhone 13.

Hay uno en especial que le acelera el corazón a cualquiera y lo deja como a El Chavo enamorado: una cámara de 64 megapíxeles.

Un usuario llamado Fudte (@choco_bit) dio fuerza a la “filtración”, si es posible llamarla así.

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with 🧂 pic.twitter.com/9JKsVPELGQ

— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020