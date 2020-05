Una inteligencia artificial logró recrear su propia versión de Pac-Man después de solo verla jugar

La inteligencia artificial fue desarrollada por Nvidia. El software no necesitó de la codificación del juego para poder recrearlo, se logró solo registrando datos visuales.

Los alcances a los que está llegando la inteligencia artificial sorprenden más cada día. Hasta el punto que existen quienes están preocupados por la utilidad del ser humano en el futuro. Puede que se trate de una exageración, pero está sucediendo, es decir en realidad hay gente preocupada. Recientemente la empresa Nvidia reveló el éxito de un proyecto ambicioso en el que una inteligencia artificial desarrollada por sus investigadores logró recrear el famoso juego Pac-Man con solo mirarlo.

Reseñó el portal The Verge que la empresa no utilizó los canales comunes para emular el videojuego de los años 80. No existieron las codificaciones, tampoco las imágenes renderizadas. La inteligencia artificial de Nvidia logró emular el juego alimentándose de datos visuales. Para lograrlo el juego se encontraba en acción.

Sin embargo no se trató de un proceso que se llevó a cabo en minutos. La inteligencia artificial fue sometida a 50 mil repeticiones del juego en acción para poder aprender y recrear las imágenes. La recreación de Nvidia se aprecia un poco borrosa, pero todas las características del juego son notables a simple vista.

"Aprende todas estas cosas con solo mirar", mencionó Rev Lebaredian, vicepresidente de tecnología de simulación de Nvidia. "Es similar a un programador humano que puede ver muchos episodios de Pac-Man en YouTube e inferir cuáles son las reglas de los juegos y reconstruirlos", añadió según el portal antes citado.

Pac-Man celebró sus 40 años con inteligencia artificial

Nvidia realizó su experimento con Pac-Man, en una asociación con Bandai Namco a propósito de los 40 años del juego. La empresa tecnológica, con sede en California, manifestó que este es un vistazo a la manera en la que trabajará la inteligencia artificial en un futuro. El método visual por el que emuló Pac-Man, será la manera de diseño de videojuegos en un futuro no tan lejano.