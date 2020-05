¿Quieren más? Tienen más: Instagram ahora permite un video chat para 50 personas

Con la cuarentena por la pandemia, el “quédate en casa” ha generado toda una revolución en las redes sociales.

Atentos a esto, en Instagram permitieron una modificación de peso: video chats de hasta 50 personas.

El anuncio lo realizó Instagram este jueves, como parte de los cambios más recientes.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️

Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt

— Instagram (@instagram) May 21, 2020