Instagram: Guía para obtener toda la información que tiene esa red social de ti

Toda la información que has compartido en la red social te llegará en un documento al correo electrónico.

Las redes sociales se han convertido en verdaderos portafolios de información, porque en ellas almacenamos diariamente datos que se acumulan en la red.

En el caso de Instagram, esta red social te permite como usuario poder acceder a toda esa información que la red social guarda de ti, desde los detalles más simples hasta los más importantes, es prácticamente una nube que almacena esa información que quizás ya olvidaste.

¿Qué información tiene Instagram para ti?

Hay que tener en cuenta que cada uno de los movimientos que hacemos en esta plataforma son recopilados, como cuando sigues a una persona, haces un comentario, entre otras cosas. Es decir, que Instagram almacena un historial con la cantidad de me gusta que has realizado y has recibido por ejemplo, así como audios e imágenes enviadas por privado.

Con esto se debe tener en cuenta que el tiempo que pasamos en la red social no pasa desapercibida y está siendo almacenada por esta.

¿Cómo obtener esta información?

Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en la plataforma. Luego dirigirte a la opción de Configuraciones e ir a Seguridad, luego en la parte inferior aparecerá la función Descargar Datos, al hacerlo te abrirá una ventana donde deberás poner el correo al que desea que llegue la información que Instagram tiene para ti. Unas hecho tendrás que poner la contraseña de tu cuenta de Instagram nuevamente y luego pulsar en descargar información recopilada.

Luego de esto aparecerá un mensaje en el que indica que Instagram te enviará el historial de tu información de todo lo que has compartido en la red social al correo que pusiste, y que este respaldo de información llegará en un tiempo de 48 horas.

Hay que recordar que esta información recopilada es de todos los movimientos hechos por el usuarios desde la creación de su cuenta hasta ese día, por lo que es normal que ese proceso tarde ese tiempo en llegar.