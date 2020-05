E de "esencial": review del Huawei Watch GT 2e [FW Labs]

La versión más simple y económica del reloj inteligente de Huawei.

El Huawei Watch GT 2e se presentó junto a la familia del P40 y no levantó mucho entusiasmo del público en ese momento, y es que claro, es difícil compartir el foco con celulares de alta gama tan esperados.

Si esperabas ver grandes cambios en este reloj, al menos en comparación al ya conocido Watch GT 2 que tanto ánimo ha levantado entre la gente, lamento decepcionarte. La principal novedad aquí es el precio.

Sucede que esta versión, la GT 2e es una versión más simple, y por lo tanto más barata del vestible mencionado anteriormente.

¿Qué es lo que se pierde? Lo primero es que este no tiene parlantes ni micrófono, no puedes tomar llamadas a través de él, además su diseño cambia ligeramente, con botones planos en vez de salidos, lo que para algunos puede ser un plus, porque es más cómodo para ejercitarse.

Sobre ese último punto, es ahí donde Huawei ha puesto el foco en esta versión, y es que, sin perder casi nada, porque sigo teniendo casi 2 semanas de batería, medición cardíaca 24/7, medición del sueño, respiración y más, este reloj, al menos estéticamente y por diseño, cumple mejor como banda de entrenamiento. Por cierto, tiene medición de oxígeno en la sangre.

El mensaje se amplifica aún más al incluir una banda con agujeros para mayor respiración de la piel, en vez de silicona más rígida o cuero. Ahora, las bandas siguen siendo intercambiables.

Para ir al detalle exacto de qué hace y qué no hace este reloj, es mejor leer el artículo original del GT 2. Lo que debes saber es que, hoy en día y siendo que este cuesta menos, tienes que ver cuánto te importa realmente poder recibir llamadas en la muñeca o que las notificaciones, además de vibrar, suenen. En mi caso iría sí o sí por este, a pesar de que me gusta más el normal, estéticamente, pero el precio es irresistible para lo bueno que es. Prueba de su solidez es la gente que aún tiene la primera versión y que no piensa cambiarla. Encontrar en el vestible de Huawei el punto medio ideal entre banda deportiva y reloj inteligente, con un diseño súper transversal.

Por cierto, funciona con iOS y Android. Con un Huawei la configuración es más rápida y cómoda, pero anda igual de bien en todos lados. Además llega a ser exagerado la cantidad de modos de ejercicio que tiene, según la página son 85 modos nuevos. Una locura.