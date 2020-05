Huawei: en 2025 la economía digital tendrá un valor 23.000 millones de dólares

Por culpa de la situación actual mundial, la Huawei Analyst Summit (HAS) en su versión 2020 se ha tenido que realizar de manera remota para la gran mayoría de los asistentes, y además de declaraciones por los temas de contingencia, se ha dado espacio para hablar de economía digital.

Más de 2000 analistas de la industria se han dado cita en este evento, con líderes de opinión y representantes de los principales medios de comunicación que cubren telecomunicaciones, internet, finanzas y más, todo en pos de acelerar la llegada del "mundo inteligente".

Guo Ping, Presidente rotativo de Huawei dio un discurso titulado "Huawei: un año y más allá" donde mostró que a pesar de las limitaciones puestas por Estados Unidos a China en el último año, el negocio ha avanzado enormemente.

En lo que respecta a la industria de las TIC, Huawei fue raudo en aclarar que llevan 30 años comprometidos con la conectividad y que han desplegado más de 1500 redes en más de 170 países, atendiendo a un estimado de 3 mil millones de personas alrededor del mundo, proporcionando, a la vez, dispositivos inteligentes a más de 600 millones de consumidores.

Es en el contexto de la charla sobre las TIC donde Huawei estima que para 2025, la economía digital representará una industria de USD 23.000 millones, existiendo de esta forma "más oportunidades que desafíos".

El gigante asiático aclara que continuará invirtiendo e innovando en tres áreas principales: conectividad, informática y dispositivos inteligentes. Dicen:

Trabajaremos con clientes, socios, organizaciones de altos estándares y todos los demás actores de la industria en dominios como la cadena de suministro y capacitación de talentos, entre otros, para alentar una colaboración abierta, promover el desarrollo inclusivo de la industria y explorar el futuro.

Hoy el mundo es un sistema colaborativo integrado. La tendencia de la globalización probablemente no se revertirá y no debe hacerlo tampoco. Los estándares fragmentados no benefician a nadie,tendrá un impacto severo en toda la industria. La industria en su conjunto debería trabajar para fortalecer la protección de los DPI, salvaguardar la competencia leal, proteger los estándares globales unificados y promover una cadena de suministro global colaborativa.