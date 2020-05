Grand Theft Auto V y otros 5 juegos gratis que puedes encontrar en PC

No solamente podemos encontrar a Grand Theft Auto V gratis para PC, hay otros tantos juegos gratuitos que valen mucho la pena.

Grand Theft Auto V se encuentra actualmente de manera gratuita en la Epic Store. Si, ya todos perdimos la cabeza y no se puede acceder a la tienda gracias a que todos se encuentran tratando de descargarlo.

Pero este no es el único juego gratis que puedes conseguir para PC y aquí te mostramos otros 5 juegos que puedes descargar desde hoy.

Team Fortress 2

Simplemente un clásico, no hay juego que se acerque al nivel de diversión que este juego te puede dar y, como se encuentra en esta lista, entonces sabes qué es lo mejor de todo: es completamente gratis.

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Este es uno de los mejores juegos de cartas que hay en el mercado. A pesar de que las reglas varían un poco de las reglas oficiales del juego de cartas, Duel Links es una excelente experiencia que debes experimentar si eres fan de la franquicia.

Destiny 2

Un scooter que no debes dejar pasar, en especial porque no te cuesta ni un centavo. Además de ser un excelente juego, se disfruta mucho más con amigos y realmente no es difícil encontrar a alguien que lo tenga. Así que solo es cuestión de disfrutarlo.

Counter-Strike: Global Offensive

Uno de los títulos más populares en toda la historia de los juegos. A pesar del tiempo que tiene en el mercado, sigue siendo muy popular y aún lo juegan miles de jugadores alrededor del mundo. Sin duda es una de las mejores experiencias multijugador en el mercado.

League of Legends

Hola gamer, juguemos League of Legends. Si, seguramente ya estás harto de esa frase ¿y quién no? Pero a pesar de que sus campañas son extremadamente molestas y su comunidad es prácticamente la más tóxica de todas, al menos el juego es bastante divertido si lo juegas con amigos y no con extraños.