Google: se disminuirá la cantidad de publicidad que aparece en Chrome

Google por fin se decidió a pensar un poco en sus usuarios y es por eso que bajará la cantidad de anuncios que salen en Chrome.

Cuando entramos a Google desde nuestra celular, lo primero que llega a nosotros es publicidad, en todas partes. Ya sea que queramos ver un video en Youtube o que busquemos literalmente cualquier cosa en el buscador, la publicidad es algo que nunca puede faltar, a veces hasta carga más rápido que los videos que queremos ver.

Afortunadamente Google decidió hacer algo al respecto y parece que dentro de poco podremos ver cambios importantes respecto a esto. Pues parece que tendremos la posibilidad de ver mucha menos publicidad en cuando a Google Chrome se refiere.

Menos publicidad, más datos

Para ayudar a las personas a que sus datos móviles no se desperdicien viendo incontables comerciales molestos, lo que Google hará a partir de ahora es bajar la cantidad de comerciales que aparecen a la hora de navegar. Ya sea que veas webs con videos o sitios de noticias, esta es una excelente noticia.

Esto se hará principalmente en el navegador de Chrome, lo que permitirá no solamente evitar que se gasten datos innecesariamente, sino que se podría tener una mucho más placentera experiencia a la hora de usarlo.

Pero si hay malo con esta noticia es que no se ha dicho cuando exactamente la fecha en que Google comenzará a hacer esto efectivo para todos los usuarios, aunque dadas la circunstancias que vivimos hoy en día, no me sorprendería que esto salga a la luz dentro de muy poco.

Así que es un muy pequeño paso para ayudar a que el consumidor disfrute su experiencia, pero con pequeños pasos se logran grandes cosas y esperamos que lo próximo que volteen a ver a la hora de hacer publicidad menos molestia sea Youtube, porque al parecer en esa tarea intentan que tu experiencia en móviles sea la peor posible para que contrates premium casi por pura frustración.