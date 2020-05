GB WhatsApp: ¿qué es esta app y qué tan riesgoso es utilizarlo?

Recientemente se ha comenzando a buscar mucho una app llamada GB WhatsApp la cual se ve muy interesante pero ¿es peligroso usarla?

WhatsApp continúa siendo el objetivo de personas que deciden crear modificaciones para la aplicación. De hecho es de una de esas aplicaciones que pueden funcionar como una alternativa para la famosa app y se llama GB WhatsApp.

¿Qué tan riesgoso es usarla?

Antes que nada, recuerda que usar software no autorizado por Google o Apple siempre conlleva un riesgo. Digo, incluso hay aplicaciones dentro de estas tiendas oficiales que ya te ponen en riesgo. Así que ten cuidado a cuales aplicaciones les das permiso de acceder a tu datos y tu cuenta.

Así que, siendo que esta es una aplicación alterna a WhatsApp y no tiene relación con la empresa, podrías estarle dando tus datos a alguien que no conoces y que no está certificado. Aunque por el momento no hay casos de que algo malo haya pasado con esta app, es mejor tomar precauciones.

Ahora si, veamos qué es esta app y lo que nos ofrece. GB WhatsApp es promocionada como una versión más avanzada que la versión normal de WhatsApp ya que cuenta con opciones muy distintas a las disponibles dentro de la app oficial.

Dentro de las opciones que podemos encontrar tenemos lo siguiente:

Descargar temas

Modificación y personalización de los chats

Poder añadir Widgets y MODS

Cambiar el idioma de la aplicación

Modificar la fuente de la aplicación

Limpiar archivos de WhatsApp

Cuando hablamos de la personalización de los chats, esta app nos permite cambiar el color de la cabecera de cada chat a básicamente cualquier color que queramos. Además de poder cambiar el tipo de "palomita" que quieres que se vea en el chat.

También nos permite poner una contraseña a la app para que nadie más pueda entrar a ella más que nosotros. Además, algo que seguramente hará feliz a muchos, GB WhatsApp te permite cambiar el color del ícono de escritorio, dando opciones de color que van desde el blanco y negro hasta colores como el naranja y azul.