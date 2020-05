Facebook: el truco que te permite saber quién visitó tu perfil ¿es real?

A muchos de nosotros nos gustaría saber quienes han visitado nuestro perfil de Facebook y en Internet ronda un truco para esto pero ¿es real?

Una de las funciones que todos más quieren en Facebook es la de poder ver quien ha visto nuestro perfil. Y por Internet ronda información que asegura que podemos ver quienes visitaron nuestro perfil pero ¿es cierto eso?

Un error común

La información que ronda por Internet que asegura que puedes ver quienes han visitado tu perfil te dice que puedes hacerlo desde el código de fuente de tu perfil. De acuerdo a eso, lo primero que debes hacer es usar Facebook desde un equipo de escritorio o una laptop.

Para poder hacer eso, solo debes entrar a tu propio perfil y dar clic derecho en cualquier parte de la pantalla que no tenga links. En las opciones te aparecerá “ver código fuente de la página” y al seleccionarla, podrás ver un código enorme que se abre en otra pestaña.

Ahora lo que deberás hacer es presionar Ctrl + F (command + F en Mac) para abrir un buscador de palabras en tu navegador. En ese buscador deberás buscar la palabra “Friendslist” y con eso podrás ver los códigos de tus los amigos que te visitan seguidos siempre de un "-2” y, de acuerdo a lo que se dice, solo debes pegar los números antes del -2 y pegarlo junto a la dirección "facebook.com/" pero esto no es cierto.

Lo puedes intentar si quieres, pero hay un par de problemas con todo esto. Lo primero es que este truco ya no funciona en este 2020, seguramente justo para evitar que las personas intenten hacerlo. Así que si buscas Friendslist o cualquier otra variante de esto, ya no te aparecerá nada en el buscador.

Pero eso no es todo, sino que este “truco” no hace que promete, pues solamente te muestra a tus amigos que tienes agregados y nada más. Así que es mejor no intentarlo. No porque sea peligroso, no es bueno porque vas a perder tu tiempo.