Facebook permitiría que cambies tu perfil de color y así funcionaría

Facebook está realizando grandes cambios en la apariencia de la aplicación. Tanto en la versión de escritorio como en la aplicación para móviles estrenan una nueva interfaz. Por ahora se puede tener la nueva imagen o volver a la antigua. Pero desde la empresa confirmaron que para finales del 2020 la única opción disponible será la nueva.

Como consecuencia a esto, en la red social pretenden instalar una función que pareciera venir desde el Instagram. Un cambio de color en el aspecto del perfil. El mismo se ajusta en la portada de tu muro, según la fotografía de perfil en tu avatar. Se dice que pareciera de Instagram, porque funciona parecido a lo que sucede en las stories de dicha red social. En el momento que subimos una foto, el fondo cambia de color. Siempre tomando como referencia la gama que más predomina en la fotografía.

Entonces algo parecido sucedería con el diseño de tu perfil en Facebook. El fondo va a tomar el color más resaltante en tu foto de perfil o portada y lo adecuará en el muro. Hasta ahora se desconoce poco de esta función y no se sabe si permitirá cambiarlo a tu gusto. La poca información que se filtró viene de la ingeniera Jane Machun Wong, descrita por el portal Mag como una personalidad que antecede los grandes anuncios del mundo tecnológico.

Además la misma Machun reveló que Facebook está trabajando en una función que actualmente molesta (en algunos casos). Normalmente, cuando los usuarios ejecutan acciones sobre el perfil, la información de actualización aparece como una publicación en el timeline. Jane aseguró que la red social modificará esta opción para que sea decisión de quien maneja la cuenta. "Facebook está trabajando en una opción para actualizar la foto de portada del perfil sin compartirla en News Feed", escribió en su Twitter.

Facebook is working on an option to update Profile Cover Photo without sharing it to News Feed pic.twitter.com/LBEb1f1PXu

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 5, 2020